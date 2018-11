Gratis wifi op Haagse Markt

DEN HAAG - Naast groente, fruit, kleding en nootjes, is er nu ook gratis wifi op de Haagse Markt. Deze woensdag is op de Haagse Markt de nieuwe wifi-dienst Publicroam gelanceerd. Wethouders Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (ICT) onthulden de borden die het publiek op de nieuwe dienst wijzen.

'Met gratis wifi komen we tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de marktondernemers', aldus De Mos bij de lancering. 'Met deze gratis wifiverbinding laat de Haagse Markt opnieuw zien de absolute topmarkt onder de grote Europese warenmarkten te zijn'.

Volgens Guernaoui is het grote voordeel van Publicroam dat het geen open netwerk is. De gebruiker moet zich namelijk eerst aanmelden. 'Hierdoor ben je minder kwetsbaar voor aanvallen van hackers die relatief eenvoudig kunnen 'meeluisteren' op open wifi-verbindingen'. Bij de lancering vertelde de wethouder van ICT ook dat Publicroam zal worden aangeboden in alle panden van de gemeente.