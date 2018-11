Deel dit artikel:













Thomas Duivenvoorden nieuwe assistent-trainer van Katwijk Thomas Duivenvoorden | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Thomas Duivenvoorden is per direct de nieuwe rechterhand van Jan Zoutman bij VV Katwijk. Samen met Patrick Heijmans zal hij hoofdtrainer Zoutman het rest van het seizoen bijstaan. De 32-jarige Duivenvoorden was de afgelopen drie seizoen hoofdtrainer van DOSR uit Roelofarendsveen en liep sinds begin dit voetbaljaar stage bij Katwijk.

Ook Joost Leonard zal een grote rol krijgen bij de regerend amateurkampioen. De oud-spits zal naast zijn rol als spitsen-trainer, één keer per week op het trainingsveld zijn opwachting maken als assistent-trainer. Duivenvoorden was in zijn carrière ook al jeugdtrainer bij ADO Den Haag. Hij is de vervanger van Wim Schaap die zich solidair stelde met de in oktober gestopte Jack van den Berg en ook vertrok.