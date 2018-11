Agenten schoten terecht op Malek F.

DEN HAAG - De agenten die op 5 mei op Malek F. schoten hebben rechtmatig gehandeld. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) na onderzoek door de Rijksrecherche.

Malek F. had die zaterdagmiddag op het Johanna Westerdijkplein meerdere mensen met een mes gestoken. Bij zijn aanhouding zijn door drie agenten zeven gerichte schoten en twee waarschuwingsschoten gelost.

Het OM oordeelt dat het politieoptreden in lijn was met de ambtsinstructies. Die hielden onder meer in dat de agenten hun vuurwapen mochten gebruiken om de verdachte aan te houden.



In het been geschoten

Voor de agenten was het duidelijk dat Malek F. die middag meerdere mensen had neergestoken. De dienstdoende agenten vroegen meerdere keren aan de verdachte of hij zijn steekwapen kon neerleggen. Dit weigerde hij. In plaats daarvan liep hij met getrokken mes richting de politie. Op dat moment schoten de agenten op de benen van Malek F..

Toen Malek F. op de grond lag wilde hij zijn wapen nog steeds niet loslaten. Toen werd er zowel in het been van de verdachte geschoten en een waarschuwingsschot gelost. Kort hierna arriveerde een speciale eenheid van de politie. Mensen van die eenheid hebben de verdachte met behulp van een taser aangehouden.



Agenten in levensgevaar

Het OM oordeelt dat de agenten die schoten in levensgevaar waren en dat ze reden hadden om Malek F. aan te houden. In die situatie was het gebruik van het vuurwapen geoorloofd.

Tegen Malek F. loopt een rechtszaak waarin hij zich komend voorjaar zal moeten verantwoorden voor het steekincident. In dat proces wil de rechtbank ook een eigen oordeel vormen over de rechtmatigheid van het schieten door de agenten. Daartoe zullen de drie agenten in februari door de rechter-commissaris als getuigen worden gehoord. Dit is op de laatste pro-formazitting besloten.

