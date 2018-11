Deel dit artikel:













Tuberculose in Leiden geen uitzondering: 'Per jaar krijgen dertig mensen de ziekte' Een prik voor onderzoek naar tbc. Foto ANP

LEIDEN - In Leiden en omstreken krijgen per jaar dertig mensen tuberculose, van wie een aantal besmettelijk is. Dat zegt een woordvoerder van GGD Hollands Midden. Dinsdag werd bekend dat een leerling van mboRijnland besmet is met de ziekte. De leerling zou de besmettelijke, open vorm van tbc hebben.

In Nederland krijgen 800 mensen per jaar tubercoluse, laat de woordvoerder van de GGD Hollands Midden weten. Ongeveer een derde hiervan heeft de besmettelijke vorm. De ziekte komt dus overal in Nederland voor bij 1 op de 17.000 mensen. De verschijnselen van tuberculose zijn algemene klachten die ook bij veel andere ziektebeelden kunnen optreden. Daardoor is de ziekte vaak moeilijk te herkennen. De meest voorkomende klachten in het beginstadium van tuberculose zijn nachtzweten, vermoeidheid, koorts, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. Mensen met longtuberculose hebben meestal al langere tijd hoestklachten (langer dan drie weken) en hoesten soms wat (bloederig) slijm op.

Niet bekend hoe het met leerling gaat Hoe het met de leerling van de vestiging aan het Bètaplein gaat, wil de school om privacyredenen niet zeggen. Ook is niet bekend of het om een jongen of meisje gaat en in welke klas de leerling zit. LEES OOK: Haagse ontdekking: nieuwe turberculosediagnose met babypoep