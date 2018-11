Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout komt dichterbij: één ambtsketen en één gemeentelijk wapen

NOORDWIJK - Over precies een week moeten ze naar de stembus: de inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout. De beide gemeenten gaan per 1 januari 2019 fuseren en dus moet er een nieuwe gemeenteraad komen. En dat is niet het enige wat verandert...

Er zijn namelijk zaken waar je niet zo snel bij stil staat bij een fusie. Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op dit moment allebei een eigen burgemeester: Jan Rijpstra en Gerrit Goedhart. Zij dragen ook beiden een eigen ambtsketen. Maar dat moet er straks uiteindelijk één gaan worden. En daar hebben ze een slimme (tussen)oplossing voor gevonden.

Rijpstra: 'De keten van Noordwijkerhout vind ik zelf heel erg mooi. Daar staan dé symbolen van het dorp namelijk op: bloembollen. Dat is echt zoals de gemeente is. En omdat de nieuwe gemeente Noordwijk gaat heten, kunnen we daar de medaille van Noordwijk onder hangen. En dan heb je een nieuwe ambtsketen, voor één gemeente.'



Gemeentelijk wapen

Of deze constructie uiteindelijk echt de nieuwe ambtsketen gaat worden, is nog even de vraag. De nieuwe gemeenteraad zal daar volgend jaar een klap op moeten geven. Ook moet er een nieuw gemeentelijk wapen komen, want net als van de ambtsketen zijn er daar twee van, beide met een leeuw erop. Het ziet ernaar uit dat die leeuw ook in dat nieuwe wapen zit.

'De leeuw is historisch heel belangrijk bij wapenverlening', vertelt Goedhart. 'De Hoge Raad van Adel beslist over de wapens. Je voegt twee gemeenten met twee leeuwen in twee verschillende kleuren bij elkaar. Hoe ga je dat oplossen? Daar gaat de Hoge Raad een paar voorstellen voor doen en die worden besproken.' Daar gaat alleen wel een tijd overheen. 'We verwachten het nieuwe ontwerp niet voor de zomer.'



Burgemeesters zitten straks zonder werk

Door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben de twee burgemeesters van beide dorpen vanaf dinsdag 1 januari geen werk meer. 'De wet schrijft voor dat wij worden ontslagen. Als het vuurwerk de lucht in gaat, dan gaan wij ook de lucht in', grapt Rijpstra, die het wel gek vindt dat zijn werk er over een ruime maand op zit.

'We hebben hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Hetgeen wat je hebt opgebouwd, moet je achterlaten. Dat is raar. Eigenlijk zou je zeggen: gebruik de kennis die wij hebben voor de eerste drie jaar.om de gemeente verder te laten landen en kies bij de volgende verkiezingen een nieuwe burgemeester.'



Waarnemer waarschijnlijk 'iemand van buiten'

Wie de waarnemer gaat worden, is nog niet duidelijk. Dat wordt na de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Het is volgens Rijpstra en Goedhart niet voor de hand liggend dat één van hen de waarnemer wordt.

Goedhart: 'In Zuid-Holland is het gebruikelijk dat het iemand is die van buiten komt. Je hebt ook gemeentes die fuseren met z'n vijven en dan is de praktijk dat het handig is om een heel nieuw iemand aan te stellen.'



Gesprek met commissaris van de Koning

De nieuwe gemeenteraad moet uiteindelijk in gesprek met de commissaris van de Koning. Pas daarna kan de nieuwe burgemeester worden aangesteld.

