Politie neemt honderd kilo vuurwerk in beslag Illegaal vuurwerk (Foto: ANP)

DEN HAAG - De politie heeft ruim honderd kilo vuurwerk in beslag genomen bij doorzoekingen van woningen in Den Haag. Dinsdag ging een groep agenten langs op vijf adressen in Loosduinen, Scheveningen en Segbroek. In drie huizen trof de politie illegaal vuurwerk aan.

Bij het eerste adres dat de politie bezocht, was het al raak. Daar vonden de agenten twee kilo illegaal vuurwerk. Op het tweede adres lag zes kilo illegaal en ruim tachtig legaal vuurwerk opgeslagen. Je mag maximaal 25 kilo vuurwerk in bezit hebben. Verder werd er op een derde adres twaalf kilo illegaal vuurwerk gevonden. De politie trof niets aan in de andere twee huizen. Wel worden de bewoners van die adressen gehoord, omdat het vermoeden bestaat dat zij illegaal vuurwerk hebben besteld.

Vuurwerkcontroles tot einde van het jaar Het vuurwerk is in beslag genomen, verpakt in speciale zakken en dozen en daarna vervoerd door een gespecialiseerde transporteur. De vijf verdachten worden gehoord. De politie laat weten dat ze de laatste weken van dit jaar doorgaat met doorzoekingen van huizen. 'Alles is erop gericht zo veel mogelijk illegaal vuurwerk in beslag te nemen', aldus de politie. LEES OOK: Politie wil meldplicht tijdens jaarwisseling bij illegaal vuurwerk: 'Een goed initiatief'