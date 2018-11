Deel dit artikel:













LIVE: De rijtoer van Sinterklaas dwars door Den Haag Sinterklaas op paard | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Nadat de goedheiligman zaterdagochtend is aangekomen in de Scheveningse haven, klimt Sinterklaas op zijn paard Amerigo voor een uitgebreide rijtoer door Den Haag. Volg de sint en zijn pieten tijdens de rijtoer via onze livestream.

Sinterklaas begint rond 12.30 uur vanuit de Scheveningse haven en komt rond 17.30 uur aan op het Plein in de Haagse binnenstad. De hele rit van Sinterklaas is hieronder te volgen. Is de stream hieronder niet zichtbaar? Klik dan hier.

Waar rijdt Sinterklaas op dit moment door Den Haag? Bekijk hieronder live zijn locatie:

Dit is de hele route van de sint en zijn pieten:

