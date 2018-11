Scholieren uit Lisse voelen ministers aan de tand

DEN HAAG - Kinderen mogen dinsdag tijdens het allereerste Kindervragenuur in de Tweede Kamer ministers aan de tand voelen. Dat gebeurt kort voor het gebruikelijke wekelijkse vragenuur, waarin Kamerleden een reactie willen van bewindslieden op actuele gebeurtenissen.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de St. Josephschool uit Lisse en basisscholen uit Almere, Middelburg, Enschede en Panningen bijten het spits af in deze nieuwe jaarlijkse traditie. Het Kindervragenuurtje begint om 12.30 uur. De scholen zijn geselecteerd om de vraag die ze willen stellen.

'Met het Kindervragenuur willen we jongeren heel letterlijk betrekken bij ons werk', aldus Kamervoorzitter Khadija Arib. 'Ook al mogen zij nog niet stemmen, in de Kamer vertegenwoordigen we ook hún stem.'



Honderd jaar algemeen kiesrecht

Het Kindervragenuur vindt plaats op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind en in het jaar dat de Tweede Kamer honderd jaar algemeen kiesrecht viert. Het was een voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers, dat steun kreeg van alle partijen behalve Forum voor Democratie.

