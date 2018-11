Wassenaar kan op zoek naar nieuwe burgemeester

WASSENAAR - De gemeente Wassenaar krijgt van de provincie groen licht om te blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente. Daar hoort bij dat het dorp op zoek mag naar een 'echte' burgemeester. Nu heeft Wassenaar een waarnemer, Frank Koen, die werd aangesteld in afwachting van een mogelijke fusie met Voorschoten. Die fusie is inmiddels van de baan.

Het gemeentebestuur van Wassenaar koos vorige week voor een zelfstandig voortbestaan. Daarvoor is een plan ontwikkeld dat brede steun heeft in de gemeenteraad. In theorie had de provincie het plan naar de prullenbak kunnen verwijzen, maar dat is niet gebeurd.

Commissaris van de Koning Jaap Smit zal de minister van Binnenlandse Zaken adviseren de vacature voor burgemeester open te stellen. De gemeente kan dan een profielschets opstellen, waarna de sollicitatieprocedure begint. Waarnemend burgemeester Frank Koen blijft aan totdat zijn opvolger er is.



'Op de goede weg'

'Dit is goed nieuws voor Wassenaar', zo reageert Laurens van Doeveren, fractievoorzitter van de VVD, de grootste partij in het dorp. 'Het is een belangrijke stap voor het borgen van de Wassenaarse zelfstandigheid. Voor alle Wassenaarders die lokaal bestuur dichtbij georganiseerd willen zien, en voor een blijvend mooi dorp waar het goed wonen en werken is. Ook laat dit zien dat het nieuwe College en de Raad goed op weg zijn.'

LEES OOK: 'Verstandshuwelijk' tussen Wassenaar en Voorschoten afgeblazen, iedereen blij