Oud-tafeltenniskampioen Bert Onnes (80) overleden Bert Onnes toont de beker nadat hij Nederlands kampioen is geworden met Mauri Coltof in 1964. (Foto: ANP)

REGIO - Voormalig tafeltennisser Bert Onnes is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie woensdag. Hij behaalde in het enkelspel zeven keer de nationale titel en in het dubbelspel en gemengddubbelspel was hij respectievelijk acht- en negenmaal de beste.

Onnes, die onder andere speelde bij het Haagse Wibats en Steeds Hoger uit Rijswijk, kwam in de jaren vijftig en zestig 75 keer in actie voor het Nederlandse team. Hij deed mee aan drie EK's en vier WK's. In 1975 stopte Onnes met tafeltennissen.