PvdA-politicus gestopt als Statenlid na onverkiesbare plek op kandidatenlijst

DEN HAAG - Metin Çelik is gestopt als Statenlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in Zuid-Holland. De sociaaldemocraat was teleurgesteld over zijn onverkiesbare plek op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar.

'Ik werd onaangenaam verrast door het feit dat ik een heel lage plek op de lijst kreeg', licht Çelik zijn besluit toe. 'Dat doet pijn. Zeker als je zelf vindt, maar als ook jouw collega's vinden, dat je het goed hebt gedaan', zei hij woensdag teleurgesteld na afloop van de Provinciale Statenvergadering, waar het besluit wereldkundig werd gemaakt.

Zijn vertrek komt slechts vier maanden voor de verkiezingen, maar hij wilde niet het laatste deel van de rit uitzitten. 'Ik merkte de afgelopen weken dat ik mijn energie kwijt was. Ik wist al zes weken dat ik een onverkiesbare plek had gekregen. Dan moet je niet nog een maand of vier hier zitten.'



'Nadenken wat ik met mijn lidmaatschap ga doen'

Çelik overweegt zijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. 'Maar first things first: ik moest eerst deze stap nemen. De komende dagen ga ik nadenken wat ik met mij lidmaatschap ga doen.'

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, sprak Celik in zijn laatste Statenvergadering toe. Smit noemt zijn vertrek 'spijtig'. Smit: 'We nemen vroeger afscheid van elkaar dan we hadden verwacht. Ik heb je leren kennen als een toegewijd Statenlid. Je bent ontzettend gedreven en je opereerde vanuit jouw idealen. Je bent een uitstekend debater en je was een voortreffelijke voorzitter van de commissie ruimte en leefomgeving.'

Onverkiesbare plek voor de Tweede Kamer

Çelik zat sinds 2015 in de Provinciale Staten. Eerder was hij gemeenteraadslid in Rotterdam (van 1998 tot 2010) en in 2010 zat hij twee jaar lang in de Tweede Kamer namens de PvdA. In 2012 werd hij door het partijbestuur op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gezet, waarna hij zich als kandidaat terugtrok.

LEES OOK: Anne Koning lijsttrekker PvdA Zuid-Holland