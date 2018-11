Deel dit artikel:













West Wekker: Militaire oefeningen van de Luchtmobiele Brigade in Delft en Rijswijk Foto: ANP

REGIO - Goedemorgen! Een bijzondere gebeurtenis vandaag in Delft en Rijswijk. Zo'n vijftig militairen uit Schaarsbergen voeren daar tussen de inwoners een militaire oefening uit. Verder in de West Wekker: vandaag dient een kort geding over het beleid van de Haagse Noeroel Islam Moskee. Vijf leden van de moskee liggen al sinds 2014 overhoop met het bestuur van het gebedshuis. En we gaan langs bij de Turfmarktkerk in Gouda, die gesloopt wordt.

Wat kan je vandaag verwachten:

De Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht organiseert een oefening in de regio. Vijftig militairen uit Schaarsbergen komen naar Delft en Rijswijk om daar tussen de inwoners te trainen. Zo verandert het rugbyveld van de universiteit in een helikopterlandingsbaan en wordt de tweede spoortunnel bij het DSM-terrein gebruikt voor een speciale actie. Benieuwd hoe zo'n militaire oefening eraan toe gaat? Bezoekers zijn welkom!

Het bestuur van de Haagse Noeroel Islam Moskee en vijf leden van het gebedshuis liggen al sinds 2014 met elkaar overhoop. De leden zijn bang dat de moskee, die van oudsher wordt bezocht door Surinamers, steeds meer in de ban raakt van wat zij eerder 'een sekte van Brits-Pakistaanse sjeiks' noemden. Vandaag dient een kort geding over het beleid van het bestuur van de moskee.

Het is inmiddels iets meer dan een week geleden dat de sloop van de Turfmarktkerk in Gouda van start ging. Omwonenden van de kerk moesten hun huis verlaten, omdat de vervallen kerk op instorten stond. Ze mochten vorige week zaterdag weer naar huis en vlak daarna ging de sloop van start. Hoe staat het er nu voor? Wij gaan langs.



Het weer: de ochtend begint mistig, maar in de loop van de dag komt de zon door. Bij een zuidoostenwind wordt het tussen de tien en twaalf graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Museum Escher in het Paleis gaat vandaag extra open in de avonduren. De deuren op het Lange Voorhout zullen exclusief voor blinden en mensen met een visuele beperking open gaan. Speciaal getrainde rondleiders geven een interactieve rondleiding en een sessie waarbij de zintuigen worden aangesproken. Zo hoopt het museum de optische illusies van Escher ook zichtbaar te maken aan mensen met een visuele beperking.

Mocht je nog iets te wensen hebben, kijk komende dagen dan vooral even naar boven. Want vanaf vandaag tot en met zondag zijn er tussen vier en zes uur 's nachts veel vallende sterren te zien in ons land. De aarde passeert namelijk twee meteorenzwermen, waardoor het aantal vallende sterren oploopt tussen de 30 en 35 per uur.

Vanavond op TV West: Het Familiebedrijf In de nieuwe serie Het Familiebedrijf' werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies. In deze derde aflevering gaan we langs bij het schoonmaakbedrijf van familie van Roon. Wat zijn de verhalen achter hun familiefoto's? En wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie? We wensen je een fijne donderdag!