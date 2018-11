ZZ Leiden verzekert zich van volgende ronde in Europa Cup

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn doorgedrongen tot de tweede ronde van de Europe Cup. Ze wonnen woensdagavond in Roemenië de uitwedstrijd tegen CSM Oradea. Het werd 72-76.

ZZ Leiden had zelfs met 13 punten verschil mogen verliezen om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Maar door de overwinning gaat het nu aan kop in de group én blijft het Leidse team van coach Rolf Franke ongeslagen op vreemde bodem.

'De spelers hebben vandaag laten zien hoe ze op internationaal niveau een perfecte wedstrijd uit kunnen spelen', verklaarde Franke. 'En dit op een belangrijk moment in deze poulefase. Als staf zijn we trots op deze volwassenheid waar we iedere dag hard voor werken.'



'Heel diepe buiging'

Het bereiken van de volgende ronde noemde hij 'een next step met waarschijnlijk mooie tegenstanders'. Franke: 'Volgende week gaan we naar Würzburg, verder hebben we nog ons nationale programma. Bert Samson (assistent-coach, red.) en ik maken een heel diepe buiging naar alle spelers en de medische staf.'

