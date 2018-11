Deel dit artikel:













Twee mannen opgepakt na gooien vuurwerk in Warmond Recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond | Foto: Omroep West

WARMOND - De politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt bij het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond. De twee zouden zwaar vuurwerk hebben afgestoken. Of de verdachten iets te maken hebben met eerdere explosies in het gebied, is nog onduidelijk. Ook kon de politie nog niets zeggen over de identiteit van de verdachten.

Omdat er al langere tijd sprake is van overlast in het gebied heeft de politie naar eigen zeggen streng opgetreden en de twee vuurwerkgooiende jongeren opgepakt. Zij worden gehoord.

Afgelopen zondag werd de brug bij het eiland beschadigd, nadat er een harde knal was gehoord. Het kunststofdek van de Koudenhoornbrug raakte daarbij beschadigd. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de explosie veroorzaakt heeft.

Beveiliging, samenscholingsverbod en cameratoezicht Sinds het voorval van afgelopen zondag, houden particuliere beveiligers extra toezicht rondom de gemeentehaven. Ook werd het cameratoezicht dat eerder werd ingesteld, met twee weken verlengd. Het cameratoezicht werd ingesteld nadat de eigenaar van een woonboot gewond raakte toen er illegaal vuurwerk op zijn boot ontplofte. Sindsdien geldt er ook een samenscholingsverbod in het gebied.

Overlast rondom Koudenhoorn Het eiland in Warmond wordt al langere tijd geteisterd door overlastgevende mannen. De overlast zou bestaan uit ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling. Voor de zomer kreeg aan aantal personen een gebiedsverbod. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig. Zo kwamen er begin september weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven. LEES OOK: Burgemeester over reljeugd Warmond: 'Het zijn geen lieverdjes'