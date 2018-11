Gemeente gaat overstag: bewoners mogen voor hun garage parkeren

DEN HAAG - De gemeente Den Haag is bewoners van de wijk Kraayenstein tegemoetgekomen in hun wens om voor hun garage te kunnen parkeren. Ze stonden eerder op hun achterste benen toen de gemeente parkeervakken wilde maken om de parkeeroverlast tegen te gaan en de verkeerssituatie in de wijk overzichtelijker te maken.

De vakken zouden pal voor de garages van de bewoners worden aangelegd. Nu heeft de gemeente aangegeven dat Kraayenstein een woonerf wordt waar maximaal vijftien kilometer per uur mag worden gereden.

Er komen parkeervakken en voor de garages komt een markering zodat de bewoners daar, zoals ze dat al die jaren gewend zijn, kunnen parkeren. Daarnaast komen er borden in de wijk te staan met als boodschap dat bezoekers in de parkeervakken moeten parkeren.



'Dit is een goede oplossing'

Marjan van der Hoek, voorzitter van de wijkvereniging, is blij met deze oplossing. 'Ik ben zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente', zegt ze. 'Dit is een goede oplossing. De wijk wordt veiliger, het groen wordt aangepakt en we kunnen nog steeds voor onze garage parkeren.'

Buurtbewoner Theo Hofman toont zich sceptisch over het plan. 'Dat parkeren voor de garage is altijd gedoogd en nu moet je maar afwachten of bezoekers toch niet voor je garage gaan staan.' Wethouder Richard de Mos zegt dat de bewoners zich over dat laatste geen zorgen hoeven te maken, want er komen verkeersborden waarop staat dat bezoekers alleen in de vakken mogen parkeren.

