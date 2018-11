Deel dit artikel:













Rudy Bennett (75) nog lang niet uitgezongen: 'Rot op met je geraniums' Rudy Bennett's New Motion treedt op bij Studio Haagsche Bluf. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een terugkeer naar de 'nostalgische' jaren '50 en '60. Dat is de theatershow 'Rot op met die geraniums' waarmee de Haagse zanger Rudy Bennett met acteur Maarten Spanjer en presentator Arno Smit door het land trekt. 'Lekker eigenwijs in de nozemtijd en opstandig in de swinging sixties!'

Ondanks zijn leeftijd is de 75-jarige Bennett, alias Rudy van den Berg, nog lang niet uitgezongen. Sterker nog: het succes van de theatertour 'Pioniers van de Nederpop' onder leiding van Johan Derksen heeft zijn carrière een nieuwe impuls gegeven. Hij was woensdagavond te gast in het programma Studio Haagse Bluf op Radio West. Samen met bandleden van Rudy Bennett's New Motion trad hij live op en besprak hij de muziekshow, die wordt gelardeerd met korte verhalen, herinneringen en foto's.

WestlandTheater en Rijkswijkse Schouwburg Bennett, Spanjer, Smit en de live-band doen onder meer op donderdag 29 november WestlandTheater De Naald in Naaldwijk aan. De theatertour wordt op maandag 19 december afgesloten in de Rijswijkse Schouwburg.