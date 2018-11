Deel dit artikel:













Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet onderzoek in pand Sassenheim Onderzoek bij het betreffende pand aan de Jagtlustkade | Foto: District8

SASSENHEIM - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in opdracht van de politie in de nacht van woensdag op donderdag onderzoek gedaan in een pand aan de Jagtlustkade in Sassenheim. Wat er is aangetroffen is onbekend.

De Jagtlustkade werd helemaal afgezet. Hulpdiensten waaronder de brandweer en de ambulancedienst stonden standby bij het pand. De politie kan nog geen verdere informatie verstrekken. Ook de brandweer en de EOD willen niets over de actie zeggen.