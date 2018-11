Actie ambulancepersoneel: ‘Wij gaan net zo lang door tot al onze eisen zijn ingewilligd'

DEN HAAG - Het Haagse ambulancepersoneel legt donderdag opnieuw het werk neer nadat onderhandelingen over een nieuwe cao in oktober vastliepen. Het ambulance personeel wil meer salaris en een lagere werkdruk.

Ambulances in Den Haag bijten het spits af van de nieuwe reeks acties de FNV wordt georganiseerd. Op donderdag zijn tussen 10.00 en 12.00 naar schatting vijf tot tien ambulances niet beschikbaar. Spoedritten worden wel gedaan.



Doodgelopen onderhandelingen

Aanleiding voor de actie is het extra budget dat werd teruggetrokken in oktober. 'In januari werd extra budget vrijgemaakt voor deze sector', zegt Fred Seinfert, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. 'In oktober ging dat zonder uitleg van tafel. Waarom weten we nog steeds niet.

'Wij hebben al jaren problemen in deze sector', zeg Seinfert. 'De arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden gaan steeds verder achteruit. Er zijn verplegers die zich afvragen waarom ze in op de ambulance zouden werken als de werkomstandigheden beter zijn in het ziekenhuis.'



Bijeenkomst op Hofplaats

Op de Hofplaats in Den Haag organiseert de FNV een bijeenkomst voor actievoerende ambulancemedewerkers. En op de ambulancestandplaatsen wordt ook het werk neergelegd. Dit zal wellicht niet de enige staking zijn voorlopig. Seifert: ‘Wij gaan net zo lang door tot al onze eisen zijn ingewilligd.'

