Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Straf voor VV Katwijk en FC Lisse na afsteken vuurwerk Vlaggen en vuurwerk bij een wedstrijd van Katwijk | Foto: Orange Pictures

REGIO - De KNVB is een tuchtzaak gestart tegen VV Katwijk en FC Lisse. De Bollenstreekclubs hebben van de nationale voetbalbond een schikkiningsvoorstel gehad. Bij Katwijk is het een bedrag van 3750 euro voorwaardelijk, bij Lisse is de voorwaardelijke sanctie onbekend.

Katwijk krijgt de straf omdat er vuurwerk werd afgestoken tijdens de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen. Het bestuur van Katwijk wil niet opdraaien voor deze boetes en eventuele boetes in de toekomst. Daarom wil het bestuur het geld verhalen op de supporters die het vuurwerk afsteken. FC Lisse krijgt de straf nadat voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Noordwijk vuurwerk op en rondom het hoofdveld werd afgestoken. Lisse wil daarom geen 'sfeeracties' meer voorafgaand aan derby's, om een eventuele boete te voorkomen.



Vuurwerk in de duinen Vuurwerkgebruik is al langer een discussiepunt tussen de KNVB, clubs en supporters. Voorafgaand aan de derby tussen Quick Boys en Lisse staken de supporters daarom vuurwerk af in de duinen om de regels te omzeilen. LEES OOK: Thomas Duivenvoorden nieuwe assistent-trainer van Katwijk