Omwonende Turfmarktkerk Gouda: 'Het gaat dakpan voor dakpan'

GOUDA - 'Tot zes uur meter hoogte moet alles handmatig worden afgebroken', zegt omwonende van de Goudse Turfmarktkerk Joop Keereweer. De kerk moet worden afgebroken omdat hij op instorten stond. 'Het gaat dakpan voor dakpan', zegt Keereweer van Bewonersvereniging Turfmarktkerk. 'Er mogen maar een paar mensen op het dak. Dat schiet niet hard op.'

Over de gemeente Gouda is Keereweer heel erg tevreden. 'Die houden ons goed op de hoogte', zegt de Goudenaar tevreden. 'We krijgen vrijwel dagelijks een update via e-mail. Daarin wordt vermeld wat er gaat gebeuren en worden de plussen en minnen opgesomd. Deze week is er weer een bijeenkomst op het stadshuis. Dan kunnen we serieus in gesprek.'

Dat de hele operatie wat langer gaat duren dan streefdatum 1 december vindt Keereweer niet zo'n probleem. 'De kerk moest weg', zegt hij stellig. 'Dan krijg je deze sloop. Als de gemeente op een nette manier ermee omgaat en het wat langer duurt, dan gaan we niet heel heftig doen. Het is niet anders.'

