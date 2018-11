Mauritshuis koopt 'extreem zeldzaam' schilderij

DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij gekocht van de Willem Buytewech. Het werk met de titel ‘Vrolijk gezelschap in de open lucht’ dateert uit 1616-1617, en is volgens directeur Gordenker van het Mauritshuis ‘een extreem zeldzaam genrestuk’. Van Willem Buytewecht zijn maar zes schilderijen bekend.

Op de schilderij is groep feestende jongeren te zien. Etend, drinkend en gekleed volgens de laatste mode. Elske Schreurs van het Mauritshuis is enthousiast over de nieuwe aanwinst: ‘Wij hebben heel veel schilderijen uit de Gouden Eeuw maar dit sleutelstuk van uitstekende kwaliteit laat goed de ontwikkeling van de vroege Hollandse genre schilderkunst zien.

Voor het Mauritshuis is het schilderij een echt hoogtepunt. Behalve de prachtige uitvoering is het onderwerpkeuze in 'Vrolijk gezelschap in de open lucht' typisch van de 17e eeuw. Toen deden een tal van nieuwe thema's hun intrede in de schilderkunst. De 'chillende' jongeren in het schilderij is een van die thema's en ware voorloper van die tijd. Schreurs: 'Het schilderij is een voorstelling uit het dagelijks leven.’



Voor andere werken moet gereisd worden

Het schilderij is opgenomen in de vaste collectie van het Mauritshuis. Voor andere schilderijen van Willem Buytewech moeten kunstliefhebbers uitwijken naar het Rijksmuseum in Amsterdam of het Boijmans van Beuningen museum in Rotterdam of een reis naar Berlijn of Budapest maken.

LEES OOK: Snowboardster Bibian Mentel voor één dag directeur Mauritshuis: 'Geïnspireerd door rondleiding'