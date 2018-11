Rijswijkse worst wint prestigieuze prijs: 'Voor slagers is dit de heilige graal'

RIJSWIJK - Slagerij Vrijenhoek heeft twee keer goud gescoord met haar vleeswaren op de prestigieuze slagersbeurs 'Slavakto'. De 85-jarig oude familieslagerij uit Oud Rijswijk produceerde beide producten zelf. In de prijzen viel de paté van veenbessen, kalfslever en port. En de droge worst met rozemarijn en whisky.

De makers achter de producten zijn Dick en Job Vrijenhoek. Dick is een bekend gezicht voor veel Rijswijkers en een klassieke vakman, terwijl Job een moderne twist geeft aan het slagersvak. Met name de droge worst was een uitdaging om te maken. Job: 'Voor slagers is dit de heilige graal als je het kan maken. Ik denk dat ik wel dertig kilo heb weggegooid voordat ik het onder de knie had.'

De worst zelf vergelijkt hij met een Spaanse Fuet; een dunnere soort salami met witte schimmel laag aan de buitenkant. Ook de prijswinnende worst van Vrijenhoek heeft een schimmellaag. 'De witte schimmel zorgt voor de houdbaarheid, maar ook voor de smaak. Ik hang de worst met schimmel in de klimaatkast en dan gaat het werken. Het resultaat is een worst met een aardse, truffelachtige smaak.'



Op de ouderwetse manier

Worst maken doen ze bij Slagerij Vrijenhoek nog op de ouderwetse manier. 'De worst bestaat maar uit vijf ingrediënten, namelijk vlees, peper, zout, rozemarijn en een vleugje whisky', aldus de trotse slager.

Aan de wedstrijd deden 270 slagerijen mee. Er werden 1914 producten ingestuurd.

