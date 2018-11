Qlayers Delft wint ASN Wereldprijs in categorie Klimaatbescherming

DELFT - De start-up Qlayers uit Delft is één van de winnaars van de ASN Wereldprijs. Het bedrijf won in de categorie Klimaatbescherming. Geïnspireerd op de natuur heeft Qlayers een technologie uitgevonden om microstructuren te printen, zoals de haaienhuidstructuur.

Door het aanbrengen van zo'n coating op een vliegtuig, trein of schip, wordt de wrijvingsweerstand verminderd en dat bespaart brandstof en verkleint de CO2-uitstoot. Uitgangspunt is met de technologie elk oppervlak functioneel te maken. Josefien Groot, de 23-jarige CEO van Qlayers, zegt: 'Zo probeer ik de wereld te verbeteren en mooier te maken met behulp van de magie in materiaalkunde. Just like nature has been doing it, only better.'

Qlayers heeft een technologie ontwikkeld waarmee microstructuren, zoals de 'haaienhuid riblets', kunnen worden geprint. Deze microstructuur vermindert de wrijvingsweerstand in lucht en water. Daardoor kan een aanzienlijke brandstofbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot bereikt worden. Een coating van de haaienhuidstructuur op een groot schip kan 8000 ton CO2-uitstoot per jaar reduceren. Bij windturbinebladen leidt het aanbrengen van 'haaienhuid riblets' tot een hoger rendement.



Geldprijs maakt verdere ontwikkeling mogelijk

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Rotterdamse Kunsthal werd duidelijk dat Qlayers een geldprijs van 16.000 euro kreeg. In deze categorie zaten uiteindelijk twee genomineerden. 'Er gingen wel de nodige voorrondes aan vooraf', vertelt Groot. 'Het businessplan werd grondig bekeken en alles werd doorgerekend', vervolgt ze.

Qlayers is als enige ter wereld in staat om microstructuren goedkoop en snel te printen. Een aantal grote bedrijven heeft al interesse getoond in de coatings van Qlayers, maar voorlopig gaat de start-up verder met testen. 'De 16.000 euro wordt in het project gestoken om het te perfectioneren', aldus Groot. Ze wil echter de geheimen van de technologie achter het product voorlopig nog niet prijsgeven.

