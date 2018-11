Luchtmobiele Brigade rukt op naar spoortunnel Delft

DEN HAAG - Militairen van de Luchtmobiele Brigade rukken donderdag op richting een ongebruikte spoortunnel in Delft. De militairen werden donderdag door twee Chinook transporthelikopters afgezet in een weiland bij Delft.

'De soldaten renden met volle bepakking uit de toestellen en bleven vervolgens een tijd in het gras liggen', zegt Omroep West verslaggever Marielle Bakker die de oefening volgt. 'Daarna ging één groep richting een spoortunnel bij het DSM-terrein in Delft. Daar wordt ook geschoten, maar journalisten mogen daar niet bij zijn omdat het teveel kabaal maakt'. Er wordt overigens niet met echte kogels geschoten, maar met oefenmunitie.

In de tunnel zitten de vijanden voor vandaag. Luitenant Laurens: 'De vijand zit verscholen en beschikt over wapens en exposieven waarmee ze kwaad willen. Onze eenheid zal de tunnel veiligstellen en ontdoen van vijandigheden en de wapens en explosieven in beslag nemen.' De militairen verwachten daarbij wel de nodige tegenstand en daarom wordt er ook flink geschoten. 'Als we de tunnel hebben veiliggesteld dragen we hem weer over aan de lokale autoriteiten', vult Laurens aan.



Slapen bij de scouts

De training wordt donderdagmiddag afgesloten in scoutcentrum Het Kruithuis waar de militairen ook slapen. Vrijdagochtend worden ze door vrachtwagens opgepikt en terug naar de kazerne gebracht.