Den Haag gaststad van groot Amerikaans ondernemerscongres

DEN HAAG - Den Haag is begin juni volgend jaar de gaststad van de Global Entrepreneurship Summit (GES). Dat is volgens de gemeente Den Haag een 'prestigieus Amerikaans ondernemerscongres'. Daarvoor komt onder andere de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar de stad.

Premier Mark Rutte kondigde afgelopen zomer na zijn bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump al aan dat de top naar Nederland zou komen. Nu is ook bekend dat de negende editie van het congres op 4 en 5 juni in het Haagse World Forum wordt gehouden. Daar worden dan 2000 deelnemers verwacht.

Burgemeester Pauline Krikke en wethouder Saskia Bruines (D66, Kenniseconomie) zijn volgens de gemeente beiden nauw betrokken bij de voorbereidingen van de Haagse editie. Ze zijn blij dat het congres naar de stad komt.



'Uitgelezen kans'

Krikke zegt in een verklaring van de gemeente: 'Den Haag is straks twee dagen lang 'the place to be' voor internationaal zakendoen. Ik ben er trots op dat onze stad gastheer is van dit wereldevenement. Den Haag is een open, internationale stad, boordevol creatieve en innovatieve ondernemers. GES is de uitgelezen kans om, temidden van al die internationale gasten, ons visitekaartje aan de wereld af te geven.'

Het is voor het eerst dat de internationale top in een land van de Europese Unie wordt gehouden. Het doel van de bijeenkomst is om het ‘internationaal ondernemerschap te bevorderen’.



VN-doelen

Deze editie staat daarnaast in het teken van de duurzame opntwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) en hoe het bedrijfsleven daaraan kan bijdragen. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN 'de grootste uitdaging van deze tijd'.

Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.



Amerikaanse minister

Aan het congres kunnen 200 Nederlandse ondernemers en investeerders meedoen. Namens de Amerikaanse delegatie is Mike Pompeo aanwezig, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Minister Sigrid Kaag (D66, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is voorzitter van de conferentie.

Volgens wethouder Bruines zorgt de bijeenkomst er niet alleen voor dat er ondernemers en investeerders naar de stad komen, maar ook wetenschappers en innovatieve denkers. 'Het is een unieke kans voor onze ondernemers en kennisinstellingen om wereldwijd contacten te leggen om zo als stad van vrede en recht te werken aan een betere wereld. Een belangrijke conferentie als de GES brengt die internationale samenwerking een stap verder. Een must als we de grote uitdagingen van dit moment willen aanpakken. Bijvoorbeeld als het gaat om voedsel, water en energie.'