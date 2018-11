Deel dit artikel:













En weer is Leidse burgemeester zijn ambtsketen kwijt Burgemeester Henri Lenferink | Foto: Omroep West

LEIDEN - Burgemeester Henri Lenferink van Leiden is voor de tweede keer in zijn carrière zijn ambtsketen kwijtgeraakt. Dat meldt mediapartner Unity.NU. Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen de redactie van Unity.NU: 'dit is echt geen geintje'.

Lenferink is het stuk edelmetaal op 2 oktober 's avonds kwijtgeraakt. Op camerabeelden is te zien dat de keten op straat ligt. Volgens de gemeente lopen er drie jonge vrouwen langs en raapt één van hen de keten op. Vervolgens lopen zij richting de Haagweg. 'Wil degene die de keten heeft gevonden of degene die de keten nu in bezit heeft, deze naar het stadhuis terugbrengen? De 'eerlijke vinder' wacht een leuke beloning!', aldus de gemeente op Facebook.

Ambtsketen was eerder zoek Het is overigens niet de eerste keer dat Lenferink een ambtsketen kwijt raakt. In 2008 gebeurde dat ook al. Toen moest een nieuwe gemaakt worden. Of de gemeente aangifte heeft gedaan en waarom het nieuws nu pas naar buiten wordt gebracht, is nog niet duidelijk.