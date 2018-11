Dinsdag 20 november in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 20 november ziet u de volgende zaken:

- Drie vrouwen stelen de portemonnee van een 92-jarige vrouw terwijl ze boodschappen doet bij de Plus in Roelofarendsveen.

- Bij een pinautomaat in Wassenaar is een 82-jarige vrouw opgelicht door een man die ongezien haar pinpas heeft omgewisseld voor een andere. Daarna is er veel geld van haar rekening gehaald.

- Bij avondwinkel Sunny aan de Holtenstraat in Den Haag is twee keer geprobeerd om in te breken. In beide gevallen gaat het waarschijnlijk om dezelfde daders.

- Tot slot een sigarettendiefstal in Lisse. Drie mannen breken 's nachts in bij Albert Heijn en nemen bijna alle pakjes sigaretten mee.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.