Dit zijn het programma en de route van de rijtoer van Sinterklaas in Den Haag

Via alle kanalen van Omroep West (tv, radio, de website, app en social media), kun je de intocht live volgen vanaf 11.00 uur. Kun je niet wachten tot Pakjesboot 070 in de haven aankomt? Dan kun je op de Facebookpagina van Omroep West al eerder in de ochtend unieke beelden zien.

Programma



10.30 uur Aanvang podiumprogramma in de haven van Scheveningen

10.45 uur Unieke beelden vanaf de pakjesboot (via Facebook Omroep West)

11.00 uur Start live uitzending TV West

11.15 uur De pakjesboot vaart de 2de binnenhaven in

11.30 uur Sinterklaas en zijn pieten komen aan wal

11.45 uur Ontvangst door burgemeester van Den Haag Pauline Krikke

12.00 uur Vertrek Sinterklaas en einde programma in de haven

12.30 uur Start rijtoer, live te zien op TV West

16.30 uur Aanvang podiumprogramma op het Plein

17.30 uur Aankomst Plein

Programma en tijden zijn onder voorbehoud.

Na zijn aankomst in de haven start Sinterklaas aan zijn traditionele rijtoer door de winkelstraten van Den Haag. Ook die toer is LIVE via TV West en online te volgen. Maar liefst vijf uur lang zie je alle blije kinderen langs de route die Sinterklaas en zijn pieten welkom heten.

Dat belooft een groot spektakel te worden met muziekkorpsen, historische brandweerwagens, dansgroepen, ezeltjes, bussen, oldtimers en nog veel meer in een meer dan één kilometer lange optocht! In verband met werkzaamheden aan de Scheveningseweg is de rijtoer dit jaar aangepast. Tekst loopt door na routekaart.



Plattegrond intocht Sinterklaas 2018

12:30 uur - Vertrek uit de haven

12:45 uur - Keizerstraat

13:30 uur - Frederik Hendriklaan

13:40 uur - Aert van der Goesstraat

14:00 uur - Reinkenstraat

14:45 uur - Thomsonlaan en Fahrenheitstraat

15:10 uur - Weimarstraat

15:30 uur - Prins Hendrikstraat

15:45 uur - Piet Heinstraat

16:10 uur - Denneweg

16:45 uur - Grote Marktstraat

17:00 uur - Plein

Wil je precies weten waar de Sint en zijn pieten zijn tijdens de intocht? Download de West App en volg de Sint live!