Overlast met illegaal vuurwerk in Warmond: drie aanhoudingen

WARMOND - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de nacht van woensdag op donderdag zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen in Sassenheim. Dat meldt de politie. Het vuurwerk werd gevonden na de aanhouding in Warmond van een 18-jarige man uit Sassenheim.

De politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden in de omgeving van recreatiegebied Koudenhoorn in Warmond. Daar is het al lange tijd onrustig. De aanhoudingen volgden nadat omwonenden van het eiland zware knallen hadden gehoord.

Getuigen meldden de politie dat jongens zwaar vuurwerk afstaken in de gemeentehaven en vervolgens over de brug naar het recreatie-eiland liepen. De twee werden bij de brug aangehouden. Het ging om een 15-jarige jongen uit Rijnsburg en een 18-jarige Sassenheimer. Die laatste had zwaar illegaal vuurwerk bij zich, zegt de politie.



Zwaar illegaal vuurwerk in een zwarte rugzak

Bij de brug werd ook een zwarte rugzak gevonden waarin nog meer zwaar illegaal vuurwerk bleek te zitten. Hierop besloot de politie huiszoeking te doen in de woningen van de verdachten. In Sassenheim vonden rechercheurs illegaal vuurwerk dat door de EOD is meegenomen. De jongen uit Rijnsburg bleek een kleine hoeveelheid legaal vuurwerk in huis te hebben.

Donderdagmorgen werd een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie denkt dat hij betrokken is geweest bij meerdere vernielingen in Warmond.



Meerdere vernielingen in de omgeving van Koudenhoorn

De afgelopen weken vonden meerdere vernielingen plaats in de omgeving van het recreatie-eiland Koudenhoorn. Een bewoner van een woonboot raakte gewond toen een stuk zwaar illegaal vuurwerk afging bij de deur van zijn boot en ook de hangbrug die vanuit de gemeentehaven naar het eiland leidt, moest het ontgelden.

Bewoners van Warmond houden een groep jongeren verantwoordelijk voor de overlast. De jongeren zouden bivakkeren op enkele boten die vrij permanent liggen aangemeerd op Koudenhoorn. De gemeente stelde vorige week cameratoezicht in op de gemeentehaven. Ook werden nieuwe regels opgesteld voor de boten. Uiterlijk volgende week donderdag moeten ze weg zijn, anders haalt de gemeente de vaartuigen weg.