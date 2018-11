Deel dit artikel:













Van Coco tot 'pussy hats', Modetentoonstelling Femmes Fatales in Gemeentemuseum Coco Chanel | Foto: Man Ray - Man Ray Trust / ADAGP / Pictoright Amsterdam 2018/ Gemeentemuseum Den Haag Iris van Herpen | Foto: Petrovsky & Ramone Japonnen van zijde, tweede helft 18e eeuw, gemaakt door mannelijke kleermakers of vrouwelijke naaisters | Gemeentemuseum Den Haag

DEN HAAG - Coco Chanel, Vivienne Westwood en Iris van Herpen. Werk van deze 'Femmes Fatales' is de komende maanden in het Haags Gemeentemuseum te zien. Femmes Fatales is de eerste tentoonstelling die volledig is gewijd aan vrouwelijke mode-ontwerpers. De tentoonstelling gaat onder meer in op de strijd die vrouwen hebben moeten voeren om serieus genomen te worden in de wereld van de haute-couture. De bakermat van die strijd ligt ver terug in de tijd van de gildes.

In 1675 verenigden de naaisters van Parijs zich in een eigen gilde. Tot dat moment bestonden al die gildes uit mannen. De naaisters mochten wel vrouwenkleding maken, maar niet dure stukken, dat recht was aan de mannelijke kleermakers voorbehouden. 'De komst van het naaistergilde was het begin van een moderevolutie', aldus Madelief Hohe, conservator van het Gemeentemuseum. Vanaf dat moment krijgen de dames steeds meer voet aan de modegrond. De twintigste eeuw is daarin bepalend. De eerste vrouwelijke modeontwerper die zich staande moet houden in de mannenwereld van de mode is Gabrielle 'Coco' Chanel.

Chanel breekt uit het keurslijf Het zijn de jaren '20 als Coco, de jonge Franse couturier, die minachtend door haar mannelijke ontwerpers wordt afgedaan als 'dat naaistertje', haar revolutionaire ideeën ontwikkelt. Chanel breekt uit het keurslijf met een nieuwe visie op mode. Je moest je kunnen bewegen in de kleding. 'De ontwerpen van Chanel zijn ook praktisch, jurken hebben bijvoorbeeld zakken', vertelt Hohe. 'Maar kleding is niet alleen praktisch, het wordt ook vaak als statement gebruikt', legt de conservator uit, 'zo bestormde de Japanse Rei Kawakubo in de jaren 70 de Parijse catwalk met de naam 'Comme des Garçons', wat letterlijk 'net als de jongens' betekent. Vivienne Westwood is al haar hele carrière politiek geëngageerd en zet zich in voor verschillende politieke overtuigingen en het milieu.'

'Grab 'm by the pussy' Een recent voorbeeld van politiek engagement is werk van Angela Missoni. Voor haar najaarscollectie 2017 bracht ze de zogenaamde 'pussy hats', die ontworpen waren als protest tegen Donald Trump zijn uitspraak 'grab 'm by the pussy', van de straat naar de catwalk. Femmes Fatales is van 17 november tot en met 24 maart 2019 te zien in het Haags Gemeentemuseum.