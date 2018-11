Deel dit artikel:













Het is weer hommeles in de Noeroel Islam-moskee Noeroel Islam moskee | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het wil maar niet rustig worden in de Noeroel Islam-moskee in de Haagse wijk Transvaal. Het zittende moskeebestuur zette haar vicevoorzitter uit de vereniging na een vechtpartij in juni in de moskee, tijdens een ledenvergadering. Donderdagmiddag eiste hij zijn lidmaatschap terug tijdens een kort geding bij de Haagse rechtbank.

Gebedshuis Noeroel Islam is populair onder Surinaamse moslims. De islamitische vereniging wordt echter al enkele jaren verscheurd door een conflict tussen het bestuur en een dissidente groep gelovigen. Zij menen dat het huidige moskeebestuur in de ban is geraakt van een 'Brits-Pakistaanse sekte'. De dissidenten verwijten het bestuur verder dat het geen openheid geeft over de financiële administratie. Leden van de dissidente groep werden al eens geroyeerd door het bestuur, maar de rechter maakte dat besluit ongedaan. Vicevoorzitter Glenn Bunsee staat aan de kant van de dissidenten. De andere bestuursleden beschuldigen hem van wangedrag. 'Hij terroriseert de hele boel', zei de advocaat van het moskeebestuur donderdagmiddag bij de rechter.

Wangedrag De vicevoorzitter zou tijdens de tumultueuze ledenvergadering in juni een ander bestuurslid de microfoon afgepakt hebben. Ook zou hij iemand weggeduwd hebben. 'Je kunt er gif op in nemen', zei de advocaat van het moskeebestuur, 'dat als hij weer terugkomt, de boel weer uit de hand loopt.' De opmerking van de advocaat leidde tijdens het kort geding tot venijnige reacties uit de rechtszaal. 'Leugenaar', werd er geroepen. Volgens vicevoorzitter Bunsee is hij zelf mishandeld tijdens de ledenvergadering in juni. Hij heeft daar ook aangifte van gedaan. Tijdens het kort geding eiste hij niet alleen zijn lidmaatschap terug van de vereniging en het bestuur. Hij wil eindelijk eens toegang krijgen tot de administratie. 'De leden hebben me in het bestuur gekozen om te zorgen voor meer transparantie', zei hij.

Ku Klux Klan Volgens het bestuur heeft hij al toegang gehad tot de boekhouding. Voorzitter Muhiyuddin Hansildaar van Noeroel Islam ontkende na het kort geding dat de moskeevereniging onder invloed staat van een Brits-Pakistaanse sekte. 'Daar is geen enkele bewijs van. Ze kunnen net zo goed zeggen dat ik van de Ku Klux Klan ben'. De uitspraak is over twee weken.