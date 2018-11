Deel dit artikel:













'Kick Out Zwarte Piet' demonstreert bij intocht Sinterklaas in Den Haag, maar niet op het Plein Buttons van een demonstrant (foto: ANP)

DEN HAAG - De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd zaterdag met vijftig man te komen demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Den Haag. De gemeente zegt dat de groep uiteraard mag demonstreren, maar enkel in een speciaal daarvoor opengesteld vak.

'Mensen moeten hun mening kunnen geven. Tegelijkertijd willen we met elkaar zorgen voor een feestelijke, gezellige en veilige intocht voor alle kinderen in de stad', meldt de gemeente. De demonstranten kunnen terecht op het Stadhoudersplantsoen, vlakbij het Gemeentemuseum. De gemeente geeft aan dat Sinterklaas en zijn gevolg langs deze plek komen en dat de demonstranten dus 'op een zichtbare en hoorbare plek hun geluid kunnen laten horen'. De demonstranten zijn daar welkom van 10.00 tot 18.00 uur.

'Voorkomen dat mensen in het gedrang komen' Kick Out Zwarte Piet had aangekondigd op het Plein te willen demonstreren tegen de Zwarte Piet. Dat mag niet van de gemeente. Op het Plein viert Sinterklaas het slotfeest van zijn intocht. 'Voorkomen moet worden dat mensen in het gedrang komen, temeer omdat het feest door zoveel kinderen wordt bezocht', licht de gemeente toe. 'Daar komt bij dat het Plein door de vele terrassen, horeca, winkelend publiek en de smalle aanrijroutes voor hulpdiensten normaal gesproken al lastig genoeg is om bij eventuele calamiteiten snel te kunnen ingrijpen. Bij een groot evenement zoals de aankomst van de Sint geldt dit nog eens extra.'