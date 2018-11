Guus Meeuwis komt na 25 jaar met 'een te gek kerstliedje'

DEN HAAG - Guus Meeuwis duikt maandag de studio in om een kerstnummer op te nemen. Dit vertelt de Tilburgse zanger in talkshow FRITS! van Omroep West.

'Iedere liedjesschrijver heeft één wens en dat is om een te gek kerstliedje schrijven.' De zanger heeft 25 jaar lang geprobeerd om een uniek kerstnummer te schrijven, maar dit lukte pas deze zomer. 'Eureka!'

Meeuwis houdt iedereen nog in het ongewis over de titel van het liedje. 'Het gaat Vrolijk Kerstfeest heten, maar dat kan nog veranderen na het inzingen', besluit de zanger.



'Over Den Haag is al zoveel moois geschreven'

Op de vraag van presentator Frits Huffnagel of de zanger nog een lied gaat schrijven over Den Haag, in navolging op de nummers Tilburg en Brabant, is Meeuwis duidelijk. 'Nee, er is al zo veel moois over Den Haag geschreven dat ik mij daar niet aan ga wagen.'

Meer zien? Kijk dan zaterdag vanaf 20.00 uur naar weer een nieuwe aflevering van talkshow FRITS!