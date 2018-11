Den Haag krijgt mogelijk 80 meter hoge uitkijktoren naast Binnenhof

DEN HAAG - Den Haag krijgt waarschijnlijk een 80 meter hoge uitkijktoren naast het Binnenhof. Het gemeentebestuur antwoordt op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden. De eigenaar van de uitkijktoren bevestigt aan Omroep West dat hij en de gemeente al in onderhandeling zijn. Als het Binnenhof dicht gaat in 2020 moet de zogeheten View Tower er staan.

Raadslid Ralf Sluijs wilde weten of Den Haag oren heeft naar een beweegbare uitkijktoren. 'Bezoekers kunnen vanuit de toren zowel de werkzaamheden aan het Binnenhof als de rest van de stad goed zien', sprak Sluijs in september. Hij verwees destijds naar een toren in de Italiaanse stad Bari.

Op de vraag of het college van burgemeester en wethouders bereid is zo'n toren neer te zetten, is het antwoord volmondig 'ja'. 'De gemeente wil voor, tijdens en na de renovatie van het Binnenhof zoveel mogelijk toeristen naar dat deel van het centrum blijven trekken. Daarvoor zal ook overlegd worden met ondernemers', aldus B&W.



View Tower terug uit Italië

'De genoemde attractietoren, maar ook de mogelijkheid van samenwerking met andere Haagse trekpleisters, wordt meegenomen in de planvorming', verklaart het college. Maar er is dus al overlegd met de eigenaar van de View Tower, het bedrijf Dauphin uit Zaandam.

Na Bari heeft de View Tower nog in Puglia gestaan, momenteel is hij in Pesaro. Dat is de laatste stad in Italië waar de toren is, daarna komt hij terug. In Nederland was hij het afgelopen jaar onder meer te zien op de kermissen van Alkmaar, Amsterdam, Dordrecht en Tilburg. Volgens de eigenaar wordt er nu al overlegd met Den Haag, omdat zo'n langlopend contract ook ver van tevoren vastgelegd moet worden.

