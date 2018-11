Grote groep vrijwilligers houdt kerkasiel in Haagse Bethelkerk draaiende

DEN HAAG - Sinds eind oktober draait de Bethelkerk in Den Haag dag en nacht door. In de kerk wordt een doorlopende kerkdienst gehouden voor het Armeense gezin Tamrazyan. Het kerkbestuur hoopt hiermee uitzetting van het gezin te voorkomen want een oude regel stelt dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen. Om de marathon-kerkdienst in goede banen te leiden moet er flink wat georganiseerd worden en zijn er veel vrijwilligers nodig.

Op sommige momenten is het een komen en gaan van vrijwilligers, bezoekers en voorgangers in de Bethelkerk. Er is een rooster gemaakt van voorgangers die elk twee uur een dienst leiden. Dat betekent dat er honderden predikanten nodig zijn. Daarnaast zijn er vrijwilligers die klusjes doen of als coördinator werken. Zij zijn gastvrouw- of heer, ontvangen bezoekers en beantwoorden vragen.

'We zijn continu vrijwilligers aan het werven', legt Henriette Boerma van Stek, de stichting voor kerk en stad uit. 'We zoeken binnen ons eigen netwerk, maar je merkt ook dat er mensen zijn die hier komen en laten weten dat ze wat willen doen.'



Goede sfeer

Nico Tetteroo is zo iemand. Hij is diaken van de Abdijkerk in Loosduinen en gaat als vrijwillige coördinator aan de slag om zo te helpen bij het kerkasiel in de Bethelkerk. 'Ik woon hier vlakbij dus voor mij is het geen enkel probleem om hier langs te gaan', vertelt hij. 'Ik kom hier graag want de sfeer is goed en bijzonder. Bovendien zet je je in voor een probleem dat om een oplossing schreeuwt.'

Dat vindt ook Geert Bles, pastor van de Andreasparochie in Heerlen. De pastor is samen met zeventien kerkgangers met de trein uit het verre zuiden gekomen om een dienst in de Bethelkerk te houden. 'Wij wilden dit heel graag doen', zegt hij. 'Daarom hebben we ons aangemeld. Het mooie is dat de Protestantse en Katholieke kerk dit samen doen. Dat vind ik van wezenlijk belang.'



Staatssecretaris Harbers

Doel van de kerk is om uitzetting van het Armeense gezin te voorkomen. Maar of dit lukt is zeer de vraag. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) stelde eerder dat het uitgesloten is dat de familie mag blijven. 'De toekomst van het Armeense gezin Tamrazyan kan niet in Nederland liggen', zei hij vorige week in het televisieprogramma Pauw. 'Er is vastgesteld dat ze geen recht op bescherming hebben.'

Toch vindt de kerk dat ze de familie geen valse hoop geeft. 'Het gezin weet heel goed hoe de situatie is', zegt Theo Hattema van de Protestantse kerk. 'En kerkasiel is nooit oneindig. We creëren dus geen vrijstaat of iets dergelijks. Het is een tijdelijk middel om een probleem onder de aandacht te brengen. We willen zorgen voor rust en ruimte zodat de overheid iets kan doen.'





Evalueren

Hattema weet niet hoe lang de actie door kan gaan. 'We evalueren regelmatig met de Protestantse kerk of het middel nog helpt bij het realiseren van het doel. Dat wegen wij steeds af. Maar voorlopig kunnen we nog even door. We plannen ons rooster drie weken vooruit.'