Eddy Zoëy komt langs bij Radio West Eddy Zoëy is vrijdagochtend te gast bij Radio West | Foto: ANP

DEN HAAG - Eddy Zoëy is vrijdagochtend te gast bij het Radio West-programma Muijs in de Morgen. Tussen 8.00 en 9.00 uur komt hij vertellen over zijn nieuwe single Reload the Funk.

'Dit is 'm! M'n nieuwe single! Anders dan je verwacht.' Zo kondigde Zoëy begin oktober zijn nieuwe nummer aan. Ook deze keer heeft hij gekozen voor Engelstalige muziek en liet hij zich inspireren door Latin en Funk. Vrijdagochtend is Zoëy op bezoek bij presentator Bas Muijs. Met hem praat hij over zijn nieuwe single, toekomstplannen en nieuwe muziek.



