West Wekker: The Hague Grand Prix van start en geen treinen naar Schiphol Marhinde Verkerk (links) en Guusje Steenhuis tijdens The Hague Grand Prix 2017. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Goedemorgen! De rechter doet uitspraak in de zaak tegen Gerard P. De 44-jarige man wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag heeft omgebracht en haar lichaam heeft weggemaakt. Verder in de West Wekker: nog één nachtje slapen en dan komt Sinterklaas aan in Scheveningen en het judotoernooi The Hague Grand Prix gaat vandaag van start.

Wat kan je vandaag verwachten:

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 44-jarige Gerard P. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag heeft omgebracht en haar lichaam heeft weggemaakt. De vrouw verdween 25 augustus 2017 en was wekenlang vermist. P. bekende, nadat haar lichaam in een met beton verzwaarde koffer werd gevonden in een meer. Het OM heeft tien jaar cel en tbs geëist.

De beste judoka's van de wereld zijn komende dagen te vinden in Den Haag. Daar start vandaag namelijk de tweede editie van The Hague Grand Prix. Tijdens dit toernooi kunnen de judoka's kwalificatiepunten winnen voor de Olympische Spelen. Eén van de deelnemers is Simeon Catharina uit Den Haag. Hij doet mee in de klasse onder 100 kilo en veroverde dit jaar zilver op het WK onder 21 jaar.

Wie vandaag, morgen of zondag met de trein naar Schiphol wil gaan, moet goed opletten. Het hele weekend is het vliegveld minder goed bereikbaar vanwege werkzaamheden aan het spoor. Tussen Leiden en Schiphol rijden er daarom alleen maar bussen. Zaterdag is de luchthaven helemaal niet per trein bereikbaar.





Beeld: MeteoGroup Het weer: de dag begint mistig, met wat laaghangende bewolking. Daarna komt de zon door en bij een zuidoosten- tot oostenwind wordt 10 à 11 graden. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. En dit moet je nog even weten:

Nog één nachtje slapen en dan komt Sinterklaas met de stoomboot weer aan op Scheveningen. En net als de voorgaande jaren komen er weer veel bezoekers - van jong en oud - naar onze regio om de goedheiligman welkom te heten. Wij gaan langs in Scheveningen om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag schuift vanmiddag weer aan in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Heb jij een vraag aan de burgemeester? Dan kun je die live stellen in de uitzending tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Luisteraars kunnen bellen naar 070-3905454 of mailen naar haagschebluf@omroepwest.nl.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. We wensen je een fijne vrijdag!