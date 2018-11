DEN HAAG - De twee Haagse broers Youssef A. (29) en Chadis A. (32) hebben woensdag bij de Haagse rechtbank ieder tien maanden cel horen eisen, waarvan vier voorwaardelijk, en een werkstraf van 120 uur voor het afpersen van een vrouw uit Den Haag.

Vanaf halverwege 2014 tot februari 2015 gingen de broers volgens het Openbaar Ministerie (OM) meerdere malen bij de vrouw thuis langs om een schuld bij haar te innen. Ze zouden nog geld krijgen van de partner van de vrouw, het zou om een drugshandelschuld zijn gegaan.

De broers zouden aan de partner geld hebben gegeven om in een hennepkwekerij te investeren, maar zagen nooit iets terug. Volgens de vrouw probeerden de broers toen het geld bij haar te halen omdat haar partner in een afkickkliniek zat. 'Je kop gaat eraf, je moet gewoon betalen!', kreeg ze te horen.



Geld om in hennepkwekerij te investeren

Haar broer werd ook een keer mishandeld, zei ze. Ze zegt dat ze zich uiteindelijk gedwongen voelde om haar auto te verkopen. De opbrengst zou ze aan de broers hebben afgestaan. Daarna wilden de broers nog eens 3200 euro, zegt ze, maar die had ze niet.

Ze deed zo laat aangifte omdat ze aanvankelijk bang was voor represailles. Haar verhaal kwam naar boven tijdens een politie-onderzoek naar een schietpartij in 2015 waarbij verdachte Youssef gewond raakte.



Geen sprake van een drugsschuld

Youssef A. en Chadis A. ontkennen het afpersen van de vrouw. Ze waren niet eens bij haar langs geweest, houden ze vol. Ook van een drugsschuld zou geen sprake zijn geweest, dus ze hadden niet eens een motief.

Ik was op het bureau al veroordeeld. Het heeft me mijn horecazaak gekost en bijna mijn huwelijk Chadis A. – Verdachte

De broers, die allebei een strafblad hebben, vinden dat er door de politie te weinig onderzoek is gedaan naar hun kant van het verhaal. 'Ik was op het bureau al veroordeeld. Het heeft me mijn horecazaak gekost en bijna mijn huwelijk', zei de oudste broer.



Kritiek op verhoortechniek van politie

Hun advocaten hadden kritiek op de verhoortechniek van de politie en namen het de ondervragers ook kwalijk dat het verhoor van het slachtoffer niet was opgenomen. Beide advocaten vinden dat hun cliënten helemaal vrijuit moeten gaan.

Als de rechtbank de eis volgt, hoeven de broers niet meer terug naar de cel, want ze zaten al een halfjaar in voorarrest. Wel zouden ze dan dus nog de werkstraf moeten uitvoeren. Ook eist de aanklaagster dat de broers het slachtoffer schadeloos moeten stellen, en dat ze haar niet meer mogen benaderen.

De rechtbank doet op donderdag 29 november uitspraak.

