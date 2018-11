Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sloop Turfmarktkerk Gouda duurt minstens drie maanden langer De Turfmarktkerk in Gouda | Foto: Omroep West

GOUDA - De sloop van de vervallen Turfmarktkerk in Gouda duurt op zijn minst tot 1 maart 2019. Dat heeft de gemeente Gouda bekend gemaakt. Het was de bedoeling dat op 1 december alle onderdelen van de kerk die hoger dan zes meter zijn, zouden zijn gesloopt. Pas als dat is gebeurd, kan er met machines worden gewerkt.

Omdat er boven de zes meter hoogte grotendeels met de hand wordt gewerkt, duurt de eerste fase van de sloop minstens drie maanden langer. 'We realiseren ons dat dit een relatief lange periode is. Een veilige en zorgvuldige sloop maakt versnelling evenwel helaas niet mogelijk', laat de gemeente weten. 'De werkzaamheden aan de kerk worden bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woonbebouwing staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen.'

Dakpan voor dakpan Donderdag vertelde omwonende Joop Keereweer aan Omroep West dat de sloop inderdaad dakpan voor dakpan gaat. 'Er mogen maar een paar mensen op het dak. Dat schiet niet hard op.' De kerk moet worden afgebroken omdat het vervallen gebouw op instorten staat. Omwonenden moesten eind oktober halsoverkop hun huis verlaten. Na ruim een week was de kerk gestut en mochten de bewoners weer terug.