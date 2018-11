Deel dit artikel:













Sportauto crasht in voortuin Leiderdorp De auto ramde een lantaarnpaal en kwam in de tuin terecht | Foto: Regio15

LEIDERDORP - Een sportauto is vrijdagochtend vroeg de voortuin van een woning aan de Torenwacht in Leiderdorp ingereden. Daarbij heeft de auto een lantaarnpaal geramd en is daarna tegen een muurtje tot stilstand gekomen.

Volgens nieuwssite Regio15 is de bestuurder van de BMW aangehouden omdat hij teveel gedronken zou hebben. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.