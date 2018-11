Deel dit artikel:













A12 weer helemaal open na reparatie verzakking De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht (Foto: Omroep West)

NIEUWERBRUG - De A12 tussen Den Haag en Utrecht bij Nieuwerbrug is weer helemaal open. Donderdagavond en afgelopen nacht is een verzakking in de weg gerepareerd. Aan het begin van de ochtendspits waren de rijstroken nog afgesloten en ontstonden er files op de A12 en N11. Die zijn inmiddels opgelost.

Donderdag verzakte er een stuk weg en daarom moest er een rijstrook worden afgesloten. Dat leidde tot 21 kilometer file in de avondspits. Na de spits sloot Rijkswaterstaat nog een rijstrook af om de weg te repareren. Vrijdagochtend even na 7.00 uur waren de werkzaamheden klaar en kon de weg worden vrijgegeven.