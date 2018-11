Deel dit artikel:













Storing: Radio West niet te horen via de kabel Radio | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Radio West is op dit moment niet via de kabel te beluisteren (Frequentie 88.9 MHz). Wel is Radio West te horen via de ether op 89.3 MHz.

Technici van Ziggo zijn bezig de storing te verhelpen. Ook andere radiozenders zijn niet te horen via de kabel. Het is nog niet bekend hoe lang de storing op de kabel zal duren.