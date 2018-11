Deel dit artikel:













Storing op kabel voorbij, Radio West weer te beluisteren Radio | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Radio West was vrijdagmorgen enige tijd niet via de kabel te beluisteren (Frequentie 88.9 MHz). Radio West was wel gewoon te horen via de ether op 89.3 MHz

Technici van Ziggo wisten de storing kort voor 09.30 uur te verhelpen. Ook andere radiozenders hadden last van de storing en waren niet te horen via de kabel.