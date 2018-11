Nieuw boek van Omroep West-journalist Anita Janssen en haar partner Tosca Niterink

DEN HAAG - Ze trekken met zijn tweeën al jaren de wereld over, Omroep West journalist Anita Janssen en haar partner Tosca Niterink. Ze wandelen niet even een rondje door de stad, maar sjokken honderden kilometers door niet altijd even voor de hand liggende landen. Met zo'n hobby beleef je nog eens wat. Nu is er nieuw boek over hun avonturen: De Poncho must go on.

Het boek handelt onder meer over de avonturen van het duo in India. In NRC schreven ze een column tijdens de tocht. Ze rekenden voor de krant uit hoeveel drollen niet doorgespoeld kunnen worden door gebrek aan riolering. De corruptie werd op een spitse manier aan de kaak gesteld en het hoofddeksel van premier Modi vergeleek het tweetal met een gevouwen origami servet. Ook merkten ze op dat vrouwen in India niets mogen omdat ze niet welkom zijn op een crematie.

De stukjes kwamen ook terecht bij het regime in India en de autoriteiten waren er niet van gecharmeerd. Anita en Tosca kregen een uitzettingsbevel aan hun broek. Er dreigde zelfs een gevangenisstraf omdat de twee in de ogen van het regime in het land werkten terwijl ze een toeristenvisum hadden. Het resulteerde in een vlucht richting Nederlandse ambassade.



'Stokslagen en kakkerlakken'

'Inmiddels had ik zo vaak geslikt dat ik naar de dokter moest omdat ik een keelontsteking had', zegt Tosca Niterink. 'Annie (Anita Janssen - red.) was een paar kilo afgevallen en dat kwam niet door die poeppil. Ik zag spookbeelden voor me dat ik voor jaren in een Indiase gevangenis zou worden opgesloten met stokslagen en kakkerlakken. Na een slapeloze week hadden we een plan. We zouden ons met de taxi naar Delhi laten brengen, wel 3000 kilometer verderop maar soit, en aldaar zouden we de ambassade gaan bezetten totdat ze met een oplossing kwamen.'

De avonturen in India zijn slechts onderdeel van het boek. In 'De poncho must go on en andere afritsverhalen' gaat het ook over kamperen in Patagonië, duikende zeevrouwen op het JeJu-Do in Zuid-Korea, een busreis naar Tsjernobyl. Anita en Tosca noemen zichzelf amateurpelgrims. Het boek is vanaf 22 november te koop.