Hij komt, hij komt; maar komt Sinterklaas wel op tijd aan?

Sinterklaas in Den Haag | Foto: Richard Mulder

REGIO - De voorbereidingen voor de intocht van Sinterklaas op Scheveningen zijn in volle gang. Zo wordt de route met dranghekken afgezet en worden duizenden kilo’s snoepgoed alvast verdeeld in zakken. 'Toch gooit de zware mist wel roet in het geheel, we hopen dat hij op tijd aankomt!', zegt Peter Boelhouwer van het Sint ontvangstcomité.

Vrijdagochtend hangt er een vette mist, ook in de haven van Scheveningen. 'De Sint moet nu veel langzamer varen op zee, omdat het zo mistig is én ik heb ook gehoord dat hij zijn grote boek kwijt is', zegt Boelhouwer. De voorbereidingen voor de intocht gaan wel gewoon door.

'We gaan ervoor zorgen dat alles klaar staat en verwachten Sinterklaas rond 11.15 uur in de Tweede Binnenhaven in Scheveningen', aldus Boelhouwer.



Demonstratie

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft aangekondigd te komen demonstreren bij de intocht. 'Mensen moeten hun mening kunnen geven. Tegelijkertijd willen we met elkaar zorgen voor een feestelijke, gezellige en veilige intocht voor alle kinderen in de stad', meldt de gemeente.

De demonstranten kunnen terecht op het Stadhoudersplantsoen, vlakbij het Gemeentemuseum. De gemeente geeft aan dat Sinterklaas en zijn gevolg langs deze plek komen en dat de demonstranten dus 'op een zichtbare en hoorbare plek hun geluid kunnen laten horen'. De demonstranten zijn daar welkom van 10.00 tot 18.00 uur.

