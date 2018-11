Voorburg zonder stroom: 'Alles lag plat'

VOORBURG - 'Alles lag plat', zegt Sabine. De eigenaresse van een kapsalon aan de Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg had vrijdagochtend net als een kleine 20.000 inwoners van het dorp last van een stroomstoring.

Volgens netbeheerder Stedin was er een technische storing in een transformatorhuis in Voorburg. Het begon net na 11.00 uur en duurde een half uur.

'Je baalt ervan, want je kan de mensen niet helpen. Ik kan niet wassen, kan geen koffie zetten of de muziek aan doen. Je wordt er niet vrolijk van', zei Sabine tijdens de storing. 'Ook mijn buurman, die een stomerij heeft, had er last van.'



Tram

Door de stroomstoring rijden tram 3 en 4 in Den Haag niet verder tot Den Haag Centraal. Tram 4 rijdt ook tussen Leidschenveen en Zoetermeer.