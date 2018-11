Tolk tijdens theatervoorstelling voor blinden en slechtzienden: 'Heel bijzonder'

DEN HAAG - Slechtziend of zelfs blind, maar toch weten wat er op het podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag te zien is. Donderdagavond konden blinden en slechtzienden tijdens de Shakespeare-voorstelling King Lear van het Nationale Theater meekijken met behulp van een blindentolk.

Het vraagt een hoop voorbereiding om te vertellen wat er allemaal te zien is, want het is niet zo gemakkelijk om dit precies over te brengen op blinden en slechtzienden. 'Een blindentolk vertelt wat er gebeurt op het toneel, wat je niet kan zien als je blind bent', legt blindentolk Angelique van Lieshout uit. 'Dus bijvoorbeeld dat boomstammen heen en weer zwiepen op het toneel. Als je blind bent mis je dat, terwijl dat wel echt een sfeerplaatje geeft. Dat vertel ik dan.'

Via een koptelefoon horen de mensen tijdens de voorstelling wat er allemaal te zien is, maar ook voordat de voorstelling begint is er al het nodige gebeurd. 'Dan hebben ze al een inleiding gehad over de hoofdrolspelers, ze hebben kennisgemaakt met de stemmen, ze hebben sommige rekwisieten gevoeld en dan krijgen ze een koptelefoon met een kastje en gaan in de zaal zitten', vertelt Van Lieshout.



'Heel bijzonder'

'Ze proberen zoveel mogelijk de mensen te helpen, zodat ze weten waar die voorstelling over gaat en misschien een beetje hoe we eruit zien en hoe onze stemmen klinken', vertelt Wilfried de Jong die de nar speelt in de voorstelling. Maar dingen aanpassen speciaal voor de blinden en slechtzienden gebeurt volgens Huub Stapel, King Lear in de voorstelling, niet: 'Nee, je kan moeilijk roepen 'ik sta hier!'. Dat gaat niet. Wij passen niks aan'.

Het publiek is in ieder geval erg enthousiast over de blindentolk tijdens de voorstelling. 'Het bevalt heel goed. Ik zet mijn koptelefoon wel op een oor, zodat ik de rest ook goed kan horen,' zegt een van de bezoekers. 'Ze zegt ook wie er op komt en wie er af gaat. Dus dat kunnen we goed volgen', zegt een ander. 'Het is heel bijzonder dat we op zo'n manier een voorstelling kunnen bijwonen.'

LEES OOK: Blinden en slechtzienden bekijken zandsculpturen