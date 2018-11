Wereldprematurendag: 'Een fotoreportage helpt bij de verwerking'

REGIO - Een bijzondere dag voor de Westlandse moeders Kaylee en Tanja. Hun zoons werden geboren na een zwangerschap van 25 en 29 weken. Veel te vroeg dus. Officieel zijn hun zoontjes 'extreem prematuur'. Nu gaat het goed met de jongens, maar de tijd in het ziekenhuis was erg spannend. Zaterdag is het wereld prematurendag.

Als een kind wordt geboren na een zwangerschap die tussen de 32 en 37 weken heeft geduurd, spreekt de wereldgezondheidsorganisatie WHO van vroeggeboorte. Als de bevalling tussen de 23 en 32 zwangerschap plaatsvindt is er sprake van extreme prematuriteit. In Nederland worden elke dag 48 kinderen te vroeg geboren, dat komt neer op ongeveer één op de tien kinderen. Voor ouders begint dan vaak een bijzondere maar ook heel heftige tijd.

De jonge Westlandse moeder Kaylee kreeg hier mee te maken toen haar zoontje Mace na 25 weken zwangerschap ter wereld kwam. 'We moesten afwachten of Mace zelf ging huilen na zijn geboorte. De artsen zeiden namelijk: ‘ Als hij zelf niet gaat huilen en we moeten adrenaline enzo geven, dan stoppen we ermee', zegt ze. Toen Kaylee overwoog een fotograaf te zoeken om een reportage over haar en haar zoontje te maken kwam ze de stichting Earlybirds tegen.



Fotograaf registreert dagelijkse routine

'Zij regelen alles voor je', herinnert Kaylee zich. 'Je spreekt af wanneer zij langskomen in het ziekenhuis en dan voer je gewoon je dagelijkse routine uit en maakt de fotograaf daar foto’s van.' Inmiddels gaat het goed met haar en zoon.

In het ziekenhuis ontmoette Kaylee ook Tanja. Haar zoontje Sebas werd geboren na 29 weken zwangerschap. De twee kwamen elkaar tegen toen Tanja kleine kleertjes zocht voor haar zoontje. De fotoreportage die in het ziekenhuis is gemaakt is haar dierbaar: Tanja: 'Als ik in het boekje kijk, roept dat de angst op die we toen hadden. Maar op deze foto voel ik weer het vooruitzicht dat we binnen korte termijn naar huis mochten als gezinnetje voor het eerst. Ik voel weer de angst van toen maar zeker ook blijdschap.'



Vrijwilligers van Earlybirds helpen

Beide Westlandse vrouwen kregen de reportage dus van de stichting Earlybirds. De stichting zet zich in onze regio al vijf jaar in voor te vroeg geboren kindjes en hun ouders. Earlybirds draait volledig op vrijwilligers en willen de ouders echt een hart onder de riem steken. 'Ouders zitten vaak in een molen van negativiteit, zorgen en vragen zich af: gaat het wel goed met mijn kind, hoe gaat het verder en hoe is de toekomst?', zegt Annemarie van Earlybirds. 'Wij bieden deze ouders een kosteloze fotoreportage aan waarbij ze een mooie zachte, liefdevolle en tastbare herinnering hebben aan een hele zware tijd.'

