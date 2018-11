Deel dit artikel:













Kick Out Zwarte Piet: locatie Den Haag onacceptabel Buttons van een demonstrant (foto: ANP)

DEN HAAG - Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is het niet eens met de aangewezen protestlocatie in Den Haag tijdens de intocht van Sinterklaas. De actiegroep die tegen het zwart geschminkte hulpje van de goedheiligman is, vindt dat de betogers op deze plekken niet goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

KOZP moet in Den Haag op een grasveld bij de Stadhouderslaan staan. De groep was naar eigen zeggen aanvankelijk met de politie overeengekomen dat de actievoerders op de Lange Voorhout konden demonstreren, nadat de burgemeester het Plein had verboden als locatie voor het protest. De nieuwe locatie is voor KOZP onacceptabel. 'Wij betreuren dit en vinden dat deze houding Den Haag niet past, als stad van diversiteit en van 'Vrede en Recht'.' De actiegroep zegt nog in gesprek te zijn met Den Haag over een oplossing.

Protesten door heel Nederland De tegenstanders van Zwarte Piet hebben ook acties aangekondigd in Amstelveen, Apeldoorn, Den Helder, Dokkum, Groningen, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Tilburg, Weesp en Zwolle. De organisatie verwacht dat er zo'n vijftig personen komen demonstreren in Den Haag. LEES OOK: Intocht en rijtour Sinterklaas live op TV West en online