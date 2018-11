Overlastgevende jongeren in Warmond: wat is er aan de hand?

Wat speelt er allemaal?

Woensdag was het laatste incident in een reeks. Zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken op Koudenhoorn. Zondag werd de brug beschadigd en op 4 november raakte een bewoner van een woonboot gewond, toen een explosie de deur van zijn woonboot in de gemeentehaven vernielde. Buurtbewoners denken dat de explosie is veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Inwoners van Warmond houden een groep jongeren verantwoordelijk voor de overlast. Volgens de burgemeester van Teylingen, Carla Breuer, zijn er de afgelopen tijd ook medewerkers bedreigd, worden ambtenaren uitgejouwd, zijn de jongeren brutaal naar mensen toe, wordt er geracet met auto's, worden er drugs gebruikt en gedeald en wordt een hond ingezet als wapen.



Op het eiland geldt nu een samenscholingsverbod. Vorige week is er cameratoezicht ingesteld en is er extra bewaking door particuliere beveiligers en surveillance door de politie. Voor de zomer kreeg aan aantal personen een gebiedsverbod. Dat schrikt sommigen nog niet af. Na het aflopen van die gebiedsverboden werd het weer onrustig. Zo kwamen er begin september weer meldingen binnen over overlast van personen die in het gebied in bootjes verbleven.

De APV is gewijzigd. Wat houdt dat in?

De gemeente heeft de zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening (APV) deze week gewijzigd. Daardoor is het nu verboden voor booteigenaren om aangemeerd te liggen voor het recreatie-eiland. Een deel van de overlastgevers verblijft op de bootjes. Daarnaast mag er niet meer overnacht worden op de boten. Deze maatregelen konden alleen worden ingevoerd met een gewijzigde APV. Nu hebben booteigenaren tot 22 november de tijd om weg te gaan. Gebeurt dat niet, dan worden de boten weggesleept.

Wie zorgen er voor overlast?

De gemeente weet de namen van de mensen die de overlast zouden veroorzaken. 'Wij hebben de groep in beeld', zegt de burgemeester tegen Omroep West. Na de harde klap op de brug afgelopen woensdag zijn een 15-jarige jongen uit Rijnsburg en een man van 18 jaar uit Sassenheim opgepakt. De EOD heeft bij hem thuis illegaal vuurwerk in beslag genomen. Donderdag is een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt omdat de politie denkt dat hij betrokken is bij meerdere vernielingen in Warmond.

Heeft de gemeente de situatie onder controle?

'Bijna', zegt Breuer. 'Ik heb het onder controle als de rust weer terug is. Tot 22 november zijn we bezig met handhaving. De groep is nu aan het tegensputteren omdat wij ze onder druk zetten. Dat heb ik niet onder controle en ik moet actie ondernemen. Dat de groep boos is, begrijp ik. Ze wilden heel graag in dit gebied blijven. Ik heb gezegd nadat de gebiedsgeboden na de zomer waren verlopen: jullie zijn welkom, maar alleen als je je gedraagt. Dat hebben ze niet gedaan, dus nu zijn ze niet meer welkom.'